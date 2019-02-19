Рязанец, сбивший подростка, выплатил его семье крупную компенсацию

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-19T14:58:39+03:00

С затянутыми пленкой стеклами он ночью разъезжал по деревне

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Касимовский районный суд признал жителя района Л. виновным в нарушении Правил дорожного движения, из-за чего серьезно пострадал подросток, сообщает пресс-служба суда.

В начале августа мужчина 1998 года рождения ехал на своей «Ладе Приоре» по деревне Клетино. Причем автомобиль он использовал с рядом нарушений.

Во-первых, на передней и задней осях были шины разных моделей, ошипованные и неошипованные. Во-вторых, лобовое и передние боковые стекла были затянуты темной пленкой: светопропускаемость соответственно менее 32% и 8,5 %.

При обоих этих нарушениях эксплуатация автомобиля запрещена, что не мешало молодому человеку разъезжать по дорогам. В итоге на скорости около 71 км/час он и сбил двух несовершеннолетних, шедших по обочине попутно.

Один из них в итоге получил тяжкий вред здоровью (подробности судом не уточняются, поскольку пешеход несовершеннолетний).

На суде водитель полностью признал свою вину. Ему назначено ограничение свободы сроком на год. Плюс – год нельзя заниматься работой, связанной с управлением авто.

В счет компенсации морального вреда семье пострадавшего автолюбитель заплатил 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU