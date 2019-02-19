2019-02-19T13:07:36+03:00
Общество

В Рязани выступит певица Слава

В облцентр артистка приедет с программой «Откровенно»
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В ближайшую пятницу, 22 февраля, в Рязанском цирке состоится концерт одной из самых ярких и эпатажных певиц – с сольной программой «Откровенно» в наш город приезжает Слава.

Любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы – по информации организаторов, это лишь малая часть того, что ждет зрителей этого шоу.

– Ее творчество в народе называют «грубой женской романтикой». Ее необыкновенный, и всегда узнаваемый голос, невозможно перепутать ни с каким другим. Ее стиль общения с публикой откровенен и искренен. Ее любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер. Она ничего не скрывает как в жизни, так и в текстах своих песен, – говорится в релизе организаторов.

За 15 лет творческой работа певица неоднократно получала премию «Золотой Граммофон», была лауреатом фестивалей «Песня года», награждена премией «Шансон года 2015», многократно получала призы от музыкальных каналов «МУЗ-ТВ», «RU.TV», «MTV Russia» и «RUSIAN MUSIC BOX» и других.

Начало концерта в 19.00 Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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