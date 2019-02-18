В пьяном угаре пьяный иностранец избил рязанку

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-18T15:20:44+03:00

Теперь он отправиться в колонию общего режима

Изменить размер текста: A A

Кадомский районный суд признал виновным иностранца, сильно избившего свою сожительницу.

Осень 2018 года между подвыпившим 42-летним мужчиной и его подругой произошла словесная перепалка, во время которой представитель сильного пола несколько раз ударил даму руками по туловищу и голове.

- Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, относящуюся к тяжким телесным повреждениям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

На процессе обидчик частично признал свою вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU