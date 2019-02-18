В пьяном угаре пьяный иностранец избил рязанку
Теперь он отправиться в колонию общего режима
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Кадомский районный суд признал виновным иностранца, сильно избившего свою сожительницу.
Осень 2018 года между подвыпившим 42-летним мужчиной и его подругой произошла словесная перепалка, во время которой представитель сильного пола несколько раз ударил даму руками по туловищу и голове.
- Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, относящуюся к тяжким телесным повреждениям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.
На процессе обидчик частично признал свою вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU