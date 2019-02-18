Рязанец грабил проституток и обливал их зеленкой - дело в суде
Также ему инкриминируют угон автомобиля и кражу
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В Рязани в суд передали дел мужчины, обвиняемого в серии разбойных нападений на проституток. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, встречаясь с женщинами под видом клиента, он угрожал им оружием, отбирал деньги, паспорта и… выливал на лицо зеленку.
Следствию известно о трех таких случаях. Кроме того, предполагаемому преступнику инкриминируются кража и угон автомобиля.
Своей участи «Александр А.», как его именуют правоохранители, дожидается в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU