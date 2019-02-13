Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре
Рязанская транспортная прокуратура потребовала от ОАО «РЖД» разобраться с пешеходным переходом через железную дорогу в поселке Шилово – на 308 километре. Путь по настилу регулярно перекрывают длинные поезда, из-за чего люди вынуждены лезть под ними или через сцепные устройства между вагонами, подвергая себя опасности.
Железнодорожники не расцепляют составы, надолго заграждающие путь, не организовывают их стоянку на соседних станциях и не переносят настил на более безопасное место. Поэтому прокуратура внесла два представления руководству ответственных структурных подразделений госкомпании и взяла ситуацию на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU