Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре

13 Февр. 16:57 2019-02-13T17:03:50+03:00

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Рязанская транспортная прокуратура потребовала от ОАО «РЖД» разобраться с пешеходным переходом через железную дорогу в поселке Шилово – на 308 километре. Путь по настилу регулярно перекрывают длинные поезда, из-за чего люди вынуждены лезть под ними или через сцепные устройства между вагонами, подвергая себя опасности.

Железнодорожники не расцепляют составы, надолго заграждающие путь, не организовывают их стоянку на соседних станциях и не переносят настил на более безопасное место. Поэтому прокуратура внесла два представления руководству ответственных структурных подразделений госкомпании и взяла ситуацию на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU