2019-02-11T15:00:53+03:00
Спорт

В ближайшие выходные под Рязанью пройдет первенство России по автокроссу

Силами померяются юниоры
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Фото: первый зимний автокросс на АСК "Атрон" прошел в 2017 году.Фото: первый зимний автокросс на АСК "Атрон" прошел в 2017 году.
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16-17 февраля на трассе автоспортивного комплекса «Атрон» пройдут всероссийские соревнования по автомобильному кроссу в юниорских дисциплинах. Гонки под эгидой Российской автомобильной федерации состоятся в четырех дисциплинах: Д3-мини (мини-багги), Д3-юниор (багги), Д2-юниор (Kalina c рестриктором), Д2-юниор «Ока».

Также в качестве гонок поддержки заявлены состязания во взрослых классах: Д2-Н (переднепроводные автомобили) и Д2-классика (заднеприводные автомобили).

Кроссовая трасса на АСК «Атрон» расположена правее главной трибуны. За баталиями на ней зрители смогут наблюдать с земляного холма.

В субботу (16 февраля) заезды пройдут с 13.30 до 15.30. В воскресенье (17 февраля) в 10.30 состоится официальное открытие. В 11.00 начнутся финальные заезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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