За место в составе ЖФК «Рязань-ВДВ» поборются юные рязанки и именитые игроки других клубов
Женский футбольный клуб «Рязаь-ВДВ» продолжает подготовку к предстоящему сезону. Мы писали о том, что из-за неустойчивой погоды тренировки проходили в спортивном комплексе НИТИ. По их итогам и двусторонней игры тренеры команды коллегиально приняли решение о том, кто продолжит просмотр на южных сборах в Крымске. Об этом «КП-Рязань» сообщил пресс-атташе клуба Глеб Кондраков.
С командой отправится квинтет иногородних спортсменок. Это Елизавета Елагина, Мария Ольденбургер, Виктория Солина, Анастасия Хаванская. В расположение клуба в Крымск также прибудут еще 2 футболистки, чьи имена руководство клуба пока не озвучивает.
- Приятно, что в число этих футболисток попали и три наши воспитанницы, игроки дублирующего состава: Ирина Балашова, Елена Зубкова и Валерия Хохлова, - поделился наставник команды Константин Климашин.
ИСТОЧНИК KP.RU