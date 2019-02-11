За место в составе ЖФК «Рязань-ВДВ» поборются юные рязанки и именитые игроки других клубов

11 Февр. 13:32 2019-02-11T21:03:43+03:00

На южные сборы поедет как трио юных воспитанниц рязанского футбола, так и семеро иногородних игроков

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Женский футбольный клуб «Рязаь-ВДВ» продолжает подготовку к предстоящему сезону. Мы писали о том, что из-за неустойчивой погоды тренировки проходили в спортивном комплексе НИТИ. По их итогам и двусторонней игры тренеры команды коллегиально приняли решение о том, кто продолжит просмотр на южных сборах в Крымске. Об этом «КП-Рязань» сообщил пресс-атташе клуба Глеб Кондраков.

С командой отправится квинтет иногородних спортсменок. Это Елизавета Елагина, Мария Ольденбургер, Виктория Солина, Анастасия Хаванская. В расположение клуба в Крымск также прибудут еще 2 футболистки, чьи имена руководство клуба пока не озвучивает.

- Приятно, что в число этих футболисток попали и три наши воспитанницы, игроки дублирующего состава: Ирина Балашова, Елена Зубкова и Валерия Хохлова, - поделился наставник команды Константин Климашин.

ИСТОЧНИК KP.RU