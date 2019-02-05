ЖФК "Рязань-ВДВ" начал готовиться к новому сезону

СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-05T18:15:25+03:00

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Женский футбольный клуб «Рязаь-ВДВ» начал подготовку к предстоящему сезону. Из-за неустойчивой погоды тренировки проходят в спортивном комплексе НИТИ. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

- Погода спутала нам все карты, - отмечает главный тренер Константин Климашин, - должны были заниматься на «Спартаке», здесь было бы гораздо легче контролировать тренировочный процесс, смотреть игроков, но вынуждены ходить в мини-футбольный зал. Тренировки сейчас проходят два раза в день, утром - контроль мяча, вечером - получасовой кросс.

Вместе с действующими игроками клуба тренировались футболистки, находящиеся на просмотре. Тренерский штаб огласил 5 февраля после контрольной двусторонней игры расширенный состав команды сезона-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU