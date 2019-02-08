2019-02-08T19:26:23+03:00
Недвижимость

Имея выгоду от потеплений, рязанская «Теплосеть» умудряется заново копить долги

Только Ново-Рязанской ТЭЦ и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» муниципальное предприятие на 1 февраля недоплатило более полумиллиарда
Антон КОНОВАЛОВ
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5-6 февраля в ряде СМИ появилась информация о снижении подачи тепла в дома, подключенные к сетям МУП «РМПТС», в связи с потеплением. В пресс-службе администрации Рязани пояснили, что это нормальный процесс, который регулируется соблюдением температурного графика теплоснабжения и не влияет на «тариф» для населения.

Действительно, на размерах коммунальных платежей ни потепления, ни умышленные недогревы не отражаются – потребители, не имеющие индивидуальных и общедомовых приборов учета (а таких абсолютное большинство), платят за отопление в полном объеме по нормативу из расчета на квадратный метр жилплощади. Как вы понимаете, для РМПТС это крайне выгодно, поскольку в то же самое время затраты муниципального предприятия на закупку тепла значительно сокращаются, а доходы, соответственно, растут.

Но даже в столь благоприятных условиях муниципальные теплосети умудряются накапливать долги. По данным «Комсомолки», в начале года РМПТС опять становится должником ресурсоснабжающих организаций региона. Например, на 1 февраля задолженность перед Ново-Рязанской ТЭЦ составила почти 390 миллионов рублей, а перед ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» - более 139 миллионов.

Поэтому на фоне кризиса неплатежей, сложившегося в 2018 году, в 2019-м не исключено дальнейшее развитие проблемной ситуации. Опасения на счет возможного «коммунального коллапса» из-за долгов «Теплосети» подогревает и тот факт, что в бюджет города Рязани до сих пор не заложены продекларированные в прошлом году 300 миллионов рублей для РМПТС, за счет которых власти обещали снизить его долговую нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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