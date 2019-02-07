Иллюминацию «Рязань» на улице Почтовой отремонтировали и вернули на место

СЕГОДНЯ 20:22 2019-02-07T20:22:30+03:00

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Рухнувшую на днях гирлянду в виде надписи «Рязань» вернули на прежнее место на Почтовой. Фотографии появились в официальной группе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Мы писали о том, что работники коммунальных служб сбивали сосульки с крыши в самом центре областного центра. Одна из ледяных глыб на части разорвала иллюминацию «Рязань». Ремонт проведен оперативно — главная пешеходная улица приняла свой прежний вид. Кто и как будет наказан за случившийся казус, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU