2019-02-07T20:22:30+03:00
Общество

Иллюминацию «Рязань» на улице Почтовой отремонтировали и вернули на место

Главная пешеходная улица областного центра приняла свой привычный уже вид
Иван АНТОНОВ
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Иллюминация уже на месте: сосульки сбиты, но грядет похолодание. Фото: пресс-служба адм. Рязани.Иллюминация уже на месте: сосульки сбиты, но грядет похолодание. Фото: пресс-служба адм. Рязани.
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Рухнувшую на днях гирлянду в виде надписи «Рязань» вернули на прежнее место на Почтовой. Фотографии появились в официальной группе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Мы писали о том, что работники коммунальных служб сбивали сосульки с крыши в самом центре областного центра. Одна из ледяных глыб на части разорвала иллюминацию «Рязань». Ремонт проведен оперативно — главная пешеходная улица приняла свой прежний вид. Кто и как будет наказан за случившийся казус, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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