2019-02-05T18:01:56+03:00
Происшествия

На улице Почтовой коммунальщики сбили световую надпись «Рязань»

Ледяная глыба, падая с крыши, оборвала крепления конструкции
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/tr_ryazanФото: vk.com/tr_ryazan
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5 февраля коммунальщики разрушили часть светового оформления улицы Почтовой – надпись «Рязань». Сброшенная ими с крыши ледяная глыба оборвала крепления, на которых держалась конструкция, в результате чего последняя рухнула на землю.

Видеозаписи самого инцидента и фотографии его последствий размещены пользователями соцсетей.

Надпись временно демонтировали. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Надпись временно демонтировали.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Фото: Владимир ФРОЛОВ

В пресс-службе администрации подтвердили, что вина лежит на организации, обслуживающей дом 65/104, возле которого все и произошло. Теперь чиновники инициировали проверку и намерены стребовать с виновника компенсацию нанесенного ущерба.

Также представители городских властей заверили, что благоустроители скоро вернут «вывеску» на свое место.

Падение "Рязани".Источник: vk.com/rznnews62

ИСТОЧНИК KP.RU

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