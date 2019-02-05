На улице Почтовой коммунальщики сбили световую надпись «Рязань»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-05T18:01:56+03:00

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5 февраля коммунальщики разрушили часть светового оформления улицы Почтовой – надпись «Рязань». Сброшенная ими с крыши ледяная глыба оборвала крепления, на которых держалась конструкция, в результате чего последняя рухнула на землю.

Видеозаписи самого инцидента и фотографии его последствий размещены пользователями соцсетей.

Надпись временно демонтировали.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Фото: Владимир ФРОЛОВ

В пресс-службе администрации подтвердили, что вина лежит на организации, обслуживающей дом 65/104, возле которого все и произошло. Теперь чиновники инициировали проверку и намерены стребовать с виновника компенсацию нанесенного ущерба.

Также представители городских властей заверили, что благоустроители скоро вернут «вывеску» на свое место.

Падение "Рязани".Источник: vk.com/rznnews62

ИСТОЧНИК KP.RU