На улице Почтовой коммунальщики сбили световую надпись «Рязань»
5 февраля коммунальщики разрушили часть светового оформления улицы Почтовой – надпись «Рязань». Сброшенная ими с крыши ледяная глыба оборвала крепления, на которых держалась конструкция, в результате чего последняя рухнула на землю.
Видеозаписи самого инцидента и фотографии его последствий размещены пользователями соцсетей.
Надпись временно демонтировали.Фото: Владимир ФРОЛОВ
Фото: Владимир ФРОЛОВ
В пресс-службе администрации подтвердили, что вина лежит на организации, обслуживающей дом 65/104, возле которого все и произошло. Теперь чиновники инициировали проверку и намерены стребовать с виновника компенсацию нанесенного ущерба.
Также представители городских властей заверили, что благоустроители скоро вернут «вывеску» на свое место.
Падение "Рязани".Источник: vk.com/rznnews62
ИСТОЧНИК KP.RU