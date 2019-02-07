Расписание рязанских электричек изменят на несколько дней

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-07T10:26:03+03:00

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С понедельника, 11 февраля, по 14 февраля железнодорожники будут ремонтировать пути, расположенные в Рязанской области – на участке Рыбное – Дивово. Технологические «окна» для ремонта выбраны с 6:30 до 12:00.

Внимание! В эти дни отменяются пригородные поезда:

– четыре – на участке Рязань-1 – Голутвин

– два – на участке Рязань-1 – Дивово.

Внимательно следите за изменением расписания электропоездов. Сделать это можно на станциях, остановках и на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам». А также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU