Расписание рязанских электричек изменят на несколько дней
Причина – ремонт путей
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С понедельника, 11 февраля, по 14 февраля железнодорожники будут ремонтировать пути, расположенные в Рязанской области – на участке Рыбное – Дивово. Технологические «окна» для ремонта выбраны с 6:30 до 12:00.
Внимание! В эти дни отменяются пригородные поезда:
– четыре – на участке Рязань-1 – Голутвин
– два – на участке Рязань-1 – Дивово.
Внимательно следите за изменением расписания электропоездов. Сделать это можно на станциях, остановках и на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам». А также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
ИСТОЧНИК KP.RU