В Рязанской области из-за мокрого снега остались без электричества 10 тысяч человек
К восстановительным работам привлекли полторы сотни работников
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7 февраля с 4.00 в Рязанской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях «Рязаньэнерго». На сайте Минэнерго РФ появилась информация, что к 6.00 из-за погоды без электричества остались около 10 тысяч человек.
В справке-докладе о сложившейся ситуации сказано, что к аварийно восстановительным работам привлечены 146 человек и 47 единиц техники.
Напомним, 6 февраля на территории региона прошел сильный мокрый снег с налипанием на деревья, провода и другие объекты. Так, в Рязани, по данным портала «Погода и климат», выпала девятая часть месячной нормы осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU