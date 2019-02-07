2019-02-07T09:00:41+03:00
Происшествия

В Рязанской области из-за мокрого снега остались без электричества 10 тысяч человек

К восстановительным работам привлекли полторы сотни работников
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7 февраля с 4.00 в Рязанской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях «Рязаньэнерго». На сайте Минэнерго РФ появилась информация, что к 6.00 из-за погоды без электричества остались около 10 тысяч человек.

В справке-докладе о сложившейся ситуации сказано, что к аварийно восстановительным работам привлечены 146 человек и 47 единиц техники.

Напомним, 6 февраля на территории региона прошел сильный мокрый снег с налипанием на деревья, провода и другие объекты. Так, в Рязани, по данным портала «Погода и климат», выпала девятая часть месячной нормы осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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