Рязанская область станет активнее сотрудничать с Израилем

СЕГОДНЯ 09:07 2019-02-01T09:11:44+03:00

Соглашение подписано между региональной Корпорацией развития и Израильско-Российским деловым советом

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31 января между Корпорацией развития Рязанской области и Израильско-Российским деловым советом было подписано соглашение о взаимодействие. Произошло это в рамках встречи губернатора Николая Любимова с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в России Гарри Кореном.

- Это открывает перспективы для работы в сфере IT-технологий, фармацевтики, научного и культурного сотрудничества, - прокомментировал событие Любимов.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в экономике и социальной сфере, а также развитие существующих проектов:

- Договоренности, которые уже достигнуты ранее, сохраняются. Мы будем стараться оказывать максимально возможное содействие в их осуществлении, - цитирует Любимова пресс-служба регионального правительства.

В частности, высокотехнологичное оборудование в Израиль поставляет АО «Плазма», а сеть клиник «Прайм-стомотология» активно работает с израильскими производителями специальной продукции. Также речь идет о стажировке рязанских врачей на «Земле обетованной».

Кстати, израильская сторона планирует поучаствовать в следующем Форуме древних городов.

ИСТОЧНИК KP.RU