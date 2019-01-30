Источник: сообщения о заминировании приходили на электронную почту школ Рязани

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-30T13:56:29+03:00

Такие же письма поступили и в ряд других учреждения и организаций

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30 января в Рязани эвакуировали минимум полтора десятка школ, торговые центры, вокзал «Рязань-2» еще ряд организаций.

Оперативно целый ряд осведомленных ведомств комментировать происходящее отказывались напрочь, не поясняя ни масштабы эвакуации, ни ее причины.

Позже «Комсомолке» все же удалось получить информацию из осведомленного источника в силовых структурах: «предупреждающие» письма приходили на электронную почту организаций.

– В письмах была информация о том, что учреждение заминировано. Наш город стал лишь одним из многих, охваченных волной таких сообщений – началось все с Дальнего Востока, и сейчас докатилось до центра страны. Все учреждения Рязани, получившие такие письма, специалисты уже проверили, угрозы жизни и здоровью людей нет, – заверили нас силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU