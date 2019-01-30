Официальные ведомства отказываются оперативно комментировать эвакуацию школ и ТЦ Рязани

Утром в среду, 30 января, в Рязани началась паника – родителям стало известно, что из школ областного центра эвакуируют учеников и сотрудников. Почти одновременно людей выводили из торговых центров «Круиз» и «Премьер», бизнес-центра «Европа», вокзала «Рязань-2», поликлиники в Мервине...

На 12 часов дня было известно об эвакуации 14-ти школ: №№ 3, 7, 16, 19, 44, 47, 72, 73, 55, 59, 63, 68, 71 и 75.

Что касается причин эвакуации, то все ответственные ведомства оперативно комментаровать ситуацию отказались – поголовно. Информацию, по словам сотрудником целого ряда профильных структур, должна предоставить полиция.

В последней же на шквал обращений от СМИ лишь отвечают, что комментарии будут позже, причем, скорее всего, не от полиции, а от «других структур».

Пока весь город стоит на ушах, сообщаем то, что «Комсомолке» удалось узнать от осведомленного источника: «Проверка идет не во всех школах, а в тех, по которым поступило сообщение». По поводу самих сообщений известно, что речь в них шла не о взрывных устройствах.

Тем не менее, в упомянутых торговых центрах помещения обследовались с участием кинологов, что само по себе говорит об угрозе минирования.

Вопрос о продолжении занятий в школах их директора решали самостоятельно. По информации пресс-службы администрации города, большинство руководителей отпустили детей по домам. Часть школ после проверки продолжили работать в обычном режиме.