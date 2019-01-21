В шпротах из Рязани оказалась превышена концентрация опасного канцерогена

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-21T16:22:50+03:00

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В шпротах из Рязани обнаружено превышение предельно допустимой концентрации бензапирена - продукта сжигания топлива. Такие результаты исследований местное управление Россельхознадзора получило в конце 2018 года.

Конкретное наименование организации-производителя пока не называется. В открытых источниках есть информация о предприятии, работающем на улице Высоковольтной.

- Бензапирен опасен для человека даже в малой концентрации, поскольку обладает свойством накапливаться в организме. Помимо канцерогенного, данное вещество оказывает мутагенное, эмбриотоксическое и гематотоксическое действие, - говорится в сообщении надзорного органа.

С наибольшей вероятностью химическое соединение может присутствовать в копченых продуктах. Поэтому Россельхознадзор призывает представителей пищевой индустрии усилить меры производственного и лабораторного контроля. Гражданам же управление напоминает – злоупотреблять копченостями вредно.

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