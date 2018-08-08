Есть ли бензопирен в рязанских копченых колбасах?

СЕГОДНЯ 13:19 2018-08-08T13:46:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом блюда на мангале на пике популярности у рязанцев, а когда нет возможности выехать на природу, то возникает желание пощекотать рецепторы хотя бы бутербродом с копченой колбаской. Чем грозят здоровью подобные кулинарные пристрастия? «Комсомолка» провела независимое исследование колбас и выяснила, чем опасны копчености.

Две рязанские и две федеральные

Вещество первого класса опасности, которым в первую очередь грешат копченые продукты, носит страшное название «бензопирен». Это страшный канцероген, который также приводит к мутациям на уровне ДНК. Главная его опасность кроется в том, что соединение имеет свойство накапливаться в организме. На этот наводящий страх показатель мы и решили проверить копченые колбасы.

Для экспертизы мы отобрали продукцию четырех крупных федеральных и рязанских производителей: местных ООО «Кортлав» и ООО «Соколовские колбасы», ЗАО «Стародворские колбасы» из Владимира и АО «Мясокомбинат Клинский» из подмосковного Клина. Закупку провели в супермаркетах Рязани.

Единственная колбаса, выполненная по ГОСТу, оказалась в/к «Московская» от «Кортлава» по 621 рубль за килограмм. Больше всего Е, а еще усилитель вкуса нашлось только в составе клинского в/к сервелата «Финский». Кстати, этот образец оказался самым дорогим – по 791 рубль за кило. На этикетке в/к «Имперская» от «Соколовских колбас» ничего примечательного мы не обнаружили. Дешевле всего обошелся сервелат в/к «Кремлевский» от «Стародворских колбас» - по 400 рублей за кило. Однако в его составе указан белковый стабилизатор и картофельный крахмал.

В редакции мы переложили образцы в пронумерованные пакеты, избавив колбасу от этикеток и опознавательных знаков. Воздух моментально наполнился копченым ароматом, пробуждая аппетит коллег. Собрав в волю в кулак, мы поспешили в Московскую независимую лабораторию качества сырья и пищевых продуктов.

пробы закачали в прибор с помощью шприца.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Жидкий дым или коптильня?

В лаборатории приняли образцы и провели сложный анализ на редком для нашего региона приборе – жидкостным хроматографе «Люмахром». Подготовив материал, специалист закачал в хроматограф пробу с помощью специального шприца. Затем жидкость попала в детектор, и в конечном счете данные расшифровали с помощью компьютерной программы.

По показателям безопасности колбасные изделия нормируются Техрегламентом Таможенного союза ТР ТС 021-2011, где указано предельно допустимое содержание бензопирена - не более 0,001 мг/кг. По результатам экспертизы, во всех образцах бинзопирена оказалось менее 0,0001 мг/кг. Значит, относительно этого показателя можно не беспокоиться.

- Бензопирен – ароматическое соединение первого класса опасности. Как правило, его находят в копченых продуктах. Но обнаруживается он крайне редко, в основном, в шпротах. Наличие бензопирена зависит от степени копчения, от технологии, камер, температуры, древесины. Превышение нормы по содержанию бензопирена недопустимо, и в этом случае нужно приостанавливать производство до устранения нарушений, - отметил эксперт Григорий Заболотин.

Как пояснила начальник лаборатории Ольга Калушина, бензопирен образуется в процессе горения. Содержится это опасное вещество не только в копченостях, но буквально повсюду. В городской воздух он попадает из автомобильных выхлопов и испарений горячего асфальта. В кофе, чай и шоколад – от обжарки листьев, зерен и какао-бобов. В хлеб – из злаков, выращенных у дороги на загрязненной почве. Перечислять можно и дальше, но не будем пугать читателя.

- Если копчение натуральное, на древесине, тогда на 100% это вещество будет обнаружено. В ваших пробах колбасы бензопирена не обнаружили, а значит, вероятнее всего, это ненатуральное копчение. У нас нет методик, позволяющих определить, как именно коптили. Сейчас наиболее распространенный способ - это использование «жидкого дыма», - отметила специалист.

Что опаснее: бензопирен или жидкий дым - вопрос спорный, но пользы организму и то и другое не принесет.

МНЕНИЕ ДИЕТОЛОГА

Заведующая «Центром Здоровья» Светлана Арканова:

- Опасность бензопирена в том, что он годами накапливается в организме, вызывая не только опухоли, но и мутации. Избегайте продуктов, которые подвергались копчению, жарке, длительной термической обработке. В жизни современного горожанина этого вещества почти не избежать, но минимизировать можно. Занимайтесь физкультурой с умом - нет смысла гулять или заниматься спортом вблизи оживленной трассы. Бегайте или катайтесь на велосипеде на природе, иначе в городе вы только наберетесь выхлопных газов вместе с бензопиреном. Если детская площадка расположена рядом с дорогой, проводите на ней меньше времени. Пейте больше чистой воды и ешьте натуральные продукты. Откажитесь от пластиковой посуды и упаковки, выбирайте стекло и нержавейку. Внимательно относитесь к выбору посуды, ведь даже сковородки могут быть источником загрязнения.