Дубовая роща у рязанского села Коростово получила статус памятника природы

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:25:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области создали памятник природы областного значения «Дубки». Участку площадью 125,7 гектара в Рязанском районе неподалеку от села Коростово давно хотели присвоить охранный статус – теперь это произошло. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано 9 января. В документе четко прописаны границы охранной территории.

Дубовая роща у села Коростово – популярное у горожан место отдыха. Здесь сохранились вековые деревья, привлекающие внимание красотой своей формы и могучими стволами.