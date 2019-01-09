Дубовая роща у рязанского села Коростово получила статус памятника природы
Соответствующее постановление правительства опубликовано 9 января
Схема из постановления правительства.
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В Рязанской области создали памятник природы областного значения «Дубки». Участку площадью 125,7 гектара в Рязанском районе неподалеку от села Коростово давно хотели присвоить охранный статус – теперь это произошло. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано 9 января. В документе четко прописаны границы охранной территории.
Дубовая роща у села Коростово – популярное у горожан место отдыха. Здесь сохранились вековые деревья, привлекающие внимание красотой своей формы и могучими стволами.
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