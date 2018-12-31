2018-12-31T13:17:01+03:00
Общество

Пропавшая в Рязани 13-летняя девочка найдена живой

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» сообщил, что 13-летняя рязанская девочка, местонахождение которой было неизвестно с 23 декабря, найдена. Подробности поисков не разглашаются. Но главное, что девочка жива и невредима!

Известно, что ребенок дважды пропадал в декабре 2018 года, поэтому можно предположить, что причиной ухода из дома является недопонимание со взрослыми.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском райцентре в серьезное ДТП попал автомобиль скорой помощи
Новый год рязанцы встретят с морозцем
Аудиогид «Рязанские казусы» рассказывает о необычных местах города
Полицейский Дед Мороз прошел по рязанским «народным тропам»
Два автомобиля столкнулись на центральной площади Рязани
Рязанские игрушки украсили новогоднюю елку в питерском Эрмитаже
На юге Рязанской области сгорела комната в трехэтажном доме
Игроки ХК «Рязань» водили хоровод в Солотче и прокатились на «паровозе без колес»
Использовать воду из обновленного источника под Рязанью можно будет только весной
На фестивале «Рязанский пирожок» организуют бесплатную дегустацию
Епархиальный квинтет приглашает рязанцев на бесплатный концерт
Рязанский вратарь в составе молодежной сборной России удачно сыграл с Чехией
Сотрудника рязанской управляющей компании оштрафовали за волокиту
В Рязани после столкновения автомобиль вылетел на тротуар и едва не сбил пешехода
Рязанская область заняла 1 место в динамовской спартакиаде
Авария на Михайловском шоссе в Рязани парализовала движение
Из-за аварии в Рязани отключат отопление на нескольких улицах
Два молодых рязанских сельчанина украли массивные калитки с фермы
В Рязани произошел очередной прорыв тепломагистрали