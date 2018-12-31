Пропавшая в Рязани 13-летняя девочка найдена живой
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань»
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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» сообщил, что 13-летняя рязанская девочка, местонахождение которой было неизвестно с 23 декабря, найдена. Подробности поисков не разглашаются. Но главное, что девочка жива и невредима!
Известно, что ребенок дважды пропадал в декабре 2018 года, поэтому можно предположить, что причиной ухода из дома является недопонимание со взрослыми.
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