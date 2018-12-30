2018-12-30T13:15:21+03:00
Общество

Полицейский Дед Мороз прошел по рязанским «народным тропам»

Транспортная полиция решила воздействовать на нарушителей добрым словом
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Брошюры с правилами дорожного движения достались и детишкамБрошюры с правилами дорожного движения достались и детишкам
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В преддверии новогодних каникул транспортные полицейские Рязани провели профилактические рейды на «народных тропах», как называют места массового перехода через железнодорожные пути в неустановленных местах.

Дед Мороз и Снегурочка, пришедшие на помощь полицейским, помогли спешащим гражданам вспомнить правила поведения на железной дороге. О том, что в зоне повышенной опасности нужно быть особенно внимательным и осторожным, каждый знает еще с детства. Но тем не менее, находятся расстраивающие своей несознательностью главного волшебника накануне самого чудесного праздника. Напоминания об установленном порядке при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры стали неожиданными, ведь их вместе с горожанами повторял сам Дед Мороз со своей непременной спутницей Снегурочкой.

В повседневной спешке взрослые не задумываются о том, что, просто сократив привычную дорогу и пережав пути в неположенном месте, подают дурной пример детям, считают в транспортной полиции. Поэтому в ходе профилактического мероприятия полицейские и Дед Мороз вручали рязанцам красочные брошюры по указанной тематике.

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