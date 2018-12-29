Епархиальный квинтет приглашает рязанцев на бесплатный концерт
Выступление пройдет в середине января
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16 января во Дворце молодежи состоится концерт, посвященный празднику Рождества Христова, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
Для жителей и гостей города выступит квинтет священнослужителей: протоиерей Димитрий Челноков, иерей Димитрий Корнилов, иерей Владимир Любимский, иерей Георгий Цветков и протодиакон Анатолий Ковшиков. Музыкальный руководитель - Александр Костенко.
Начало в 19.00.
А незадолго до этого – в 13 января – коллектив выступит в Социально-культурном центре города Рыбное, расположенном на улице Театральной, д. 1. Начало в 18.00
Вход на оба концерта – свободный.