2018-12-29T16:25:49+03:00
Звезды

Епархиальный квинтет приглашает рязанцев на бесплатный концерт

Выступление пройдет в середине января
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16 января во Дворце молодежи состоится концерт, посвященный празднику Рождества Христова, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Для жителей и гостей города выступит квинтет священнослужителей: протоиерей Димитрий Челноков, иерей Димитрий Корнилов, иерей Владимир Любимский, иерей Георгий Цветков и протодиакон Анатолий Ковшиков. Музыкальный руководитель - Александр Костенко.

Начало в 19.00.

А незадолго до этого – в 13 января – коллектив выступит в Социально-культурном центре города Рыбное, расположенном на улице Театральной, д. 1. Начало в 18.00

Вход на оба концерта – свободный.

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