Причиной эвакуации автовокзала в Рязани стал бесхозный предмет

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-27T10:06:33+03:00

Работа продолжилась в штатном режиме, однако первые автобусы отправляются с получасовой задержкой

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Автовокзал «Центральный» в Рязани эвакуировали из-за бесхозного предмета. Им оказался пакет, оставленный, по всей видимости, кем-то из пассажиров.

Оперативные службы из соображений безопасности попросили людей покинуть здание. На месте дежурила «скорая», пожарный расчет, работали кинологи. В результате выяснилось, что забытая поклажа никакой опасности не несет.

- На данный момент обследование закончено. Автовокзал продолжает работать в штатном режиме, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД.

Региональный минтранс уточняет, что после возобновления работы автобусы некоторое время отправляются с задержкой 25-30 минут, однако график движения вскоре восстановят.

Напомним, эвакуация прошла утром 27 декабря.