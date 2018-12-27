Автовокзал «Центральный» в Рязани эвакуировали

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-27T09:03:10+03:00

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Утром 27 декабря автовокзал «Центральный» в Рязани был эвакуирован. Как сообщает один из пассажиров в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте», рейсы временно приостановили.

На место приехали полиция и скорая. Помещения обследуют кинологи, что, вероятно, говорит об очередном звонке о якобы заложенном взрывном устройстве.

В справочной службе автовокзала по состоянию на 9 часов утра на телефонные звонки не отвечают. Информация уточняется.