2018-12-25T17:28:41+03:00
Общество

Директор молкомбината стал главой Старожиловского района Рязанской области

Решение о назначении Ивана Шерняева принято 25 декабря
Роман ДОРОФЕЕВ
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На фото Иван Шерняев.На фото Иван Шерняев.
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Во вторник, 25 декабря, состоялось внеочередное заседание Старожиловской районной Думы. Главным вопросом стало досрочное прекращение полномочий главы Старожиловского района, председателя районной Думы Андрея Поликашина.

Издательство «Пресса» сообщает, что на открытом голосовании на должность главы муниципального образования Старожиловский район и председателя районной Думы был избран Иван Шерняев.

До сегодняшнего дня Иван Михайлович руководил «Старожиловским молочным комбинатом», который был известен на весь регион своей качественной молочной продукцией. В сентябре этого года Ивану Шерняеву было присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области».

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