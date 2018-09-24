В Рязанской области появился новый почетный гражданин

24 Сент. 18:08 2018-09-24T19:13:27+03:00

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В понедельник, 24 сентября, депутаты Рязанской областной Думы присвоили звание «Почетный гражданин Рязанской области» руководителю Старожиловского молочного комбината Ивану Михайловичу Шерняеву. Его кандидатуру поддержали девять членов комиссии по региональным наградам (из 11), два человека воздержались.

Иван Михайлович с апреля 1981 года работает на Старожиловском молкомбинате. Начинал механиком, затем стал главным инженером. Возглавляет предприятие с 1988 года. Стаж работы в отрасли составляет 37 лет. Имеет множественные профессиональные награды.