2018-12-17T11:58:09+03:00
Недвижимость

Еще дюжину рязанских домов насильно перевели в «общий котел» по капремонту

Самостоятельно жильцы деньги платить не хотят
Мария БЛИНОВА
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В Рязанской области еще12 многоквартирных домов потеряли право скапливать взносы на капремонт на специальном счете своей многоэтажки. Причина – большие долги жильцов по этим взносам, сообщает пресс-служба регионального Фонда капремонта. В результате со спецсчетов дома перевели на общий счет регионального оператора.

Напомним, что при запуске системы, то есть в 2014 году, жильцы многоэтажек имели право выбрать: завести на свой дом собственный спецсчет, либо перечислять взносы в «общий котел» – то есть на счет Фонда капремонта. Дома, в которых люди собрание не провели и способ оплаты не выбрали, автоматически прикреплялись к счету Фонда.

Вариант со спецсчетом осенью 2014-го выбрали обитатели около 400 домов области. Позже часть из них приняли решение перенести счет в Фонд – люди поняли, что собрать средства самостоятельно у них не получается: либо слишком малое число квартир (чтобы собрать на капремонт нужную сумму их просто не хватает), либо часть жильцов не платят, а остальные не могут заставить их это делать. К тому же организовать ведение спецсчета на дом оказалось не так просто, как думали многие.

– Если собираемость составляет менее половины, инспекция отправляет владельцу спецсчета уведомления с требованием погасить задолженность. Если жильцы долг не гасят, то начинается процедура обратного перехода в «общий котел», – напоминают в Фонде капремонта.

Кстати, в регионе есть многоэтажки, в которых жильцы прекрасно справляются с ведением спецсчета и сбором взносов. Так, жители пяти домов в Новомичуринске организовали собираемость почти на 100% уровне и уже обеспечили первые работы по капремонту за свой счет.

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