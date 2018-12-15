В Рязанской области перевернулся грузовик с бревнами

15 Дек. 11:00 2018-12-15T11:00:02+03:00

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14 декабря всю вторую половину дня город Касимов, районный центр Рязанской области, активно обсуждал в социальных сетях и на улицах дорожно-транспортное происшествие, случившееся на окружной дороге, огибающей Касимов в севера. На разворотном кругу у въезда в город перевернулся грузовик, который вез лес. Бревна раскатились по дороге, движение транспорта в этом месте на некоторое время было затруднено.

При обсуждении происшествия интернет-пользователи высказывали предположения, что лесовоз был перегружен. Однако им возражали другие жители Касимова, напоминая, что на этом же месте при попытке выполнить поворот переворачивались бензовоз и «дальнобойные» грузовики.