В Рязанской области перевернулся грузовик с бревнами
14 декабря всю вторую половину дня город Касимов, районный центр Рязанской области, активно обсуждал в социальных сетях и на улицах дорожно-транспортное происшествие, случившееся на окружной дороге, огибающей Касимов в севера. На разворотном кругу у въезда в город перевернулся грузовик, который вез лес. Бревна раскатились по дороге, движение транспорта в этом месте на некоторое время было затруднено.
При обсуждении происшествия интернет-пользователи высказывали предположения, что лесовоз был перегружен. Однако им возражали другие жители Касимова, напоминая, что на этом же месте при попытке выполнить поворот переворачивались бензовоз и «дальнобойные» грузовики.