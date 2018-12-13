Разборки жителей Дагестана в рязанском поселке закончились убийством

13 Дек. 13:08 2018-12-13T13:10:00+03:00

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В рабочем поселке Тума Клепиковского района на одной из улиц в ночь на 9 декабря произошло убийство. Дело ведет Следственный комитет РФ.

Установлено, что между четырьмя жителями Дагестана, работавшими в Рязанской области неофициально, произошла ссора. Приняв спиртное, они начали выяснять друг с другом отношения. В ходе конфликта один из мужчин нанес оппоненту удар ножом в живот. Пока остальные участники конфликта искали попутку, чтобы отвезти пострадавшего в больницу, тот скончался.

В качестве меры пресечения для подозреваемого выбрано заключение под стражу – об этом сообщает издательство «Пресса». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.