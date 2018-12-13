2018-12-13T13:10:00+03:00
Происшествия

Разборки жителей Дагестана в рязанском поселке закончились убийством

Дело ведет Следственный комитет
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рабочем поселке Тума Клепиковского района на одной из улиц в ночь на 9 декабря произошло убийство. Дело ведет Следственный комитет РФ.

Установлено, что между четырьмя жителями Дагестана, работавшими в Рязанской области неофициально, произошла ссора. Приняв спиртное, они начали выяснять друг с другом отношения. В ходе конфликта один из мужчин нанес оппоненту удар ножом в живот. Пока остальные участники конфликта искали попутку, чтобы отвезти пострадавшего в больницу, тот скончался.

В качестве меры пресечения для подозреваемого выбрано заключение под стражу – об этом сообщает издательство «Пресса». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ занял 2 место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
До конца января оборудование в больнице №8 Рязани будет отремонтировано
Губернатор Николай Любимов: Вероятно, покупатели самогонных аппаратов стремятся к новой культуре пития
Рязанский губернатор - о благоустройстве: Надо тщательнее выбирать подрядчиков
В Рязанской области из центра социальной адаптации пропал мужчина
Отопление в Рязани подорожает сразу на четверть
В центре Рязани на «зебре» сбили молодую женщину
В Рязанской области взносы на капремонт могут вырасти почти в полтора раза
Популярное озеро рядом с Рязанью очистят в будущем году
С наступающим Новым годом рязанцев поздравляет компания «Мармакс»
13-летняя школьница из Рязанской области нашлась спустя пять дней
Маршрут троллейбуса №12 в Рязани удлинят
В Рязани чествовали лучших спортсменов и тренеров уходящего года
Рязанские следователи отправились в рейды по квартирам с многодетными семьями
Рязанцы могут застраховать свои квартиры за 150 рублей в месяц
Рязанского врача-уролога будут судить за тяжкий вред здоровью пациента
Рязанская молодая семья приспособилась питаться за счет продуктового магазина
30-летняя рязанка воспользовалась тем, что мужчина уснул под действием алкоголя
Рязанская нефтеперерабатывающая компания оказала помощь Окскому заповеднику
В ДТП на дороге Рязань – Спас-Клепики пострадали три человека
Радиостанция «Радио ОК» подарила новогоднюю сказку своим друзьям