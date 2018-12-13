В Рязанской области из центра социальной адаптации пропал мужчина

13 Дек. 11:57 2018-12-13T12:02:54+03:00

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Касимовский МСО СКР по Рязанской области проводит проверку по факту исчезновения Сергея Васильевича Паршина 1963 года рождения.

Известно, что с октября 2018 года мужчина проживал в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в селе Криуша Клепиковского района. Около двух часов дня 22 октября мужчина ушел из Центра и исчез.

Его приметы: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложения, волосы темные, лысина на голове, носит бороду, усы и очки, ходит при помощи палочки.

Был одет: в зеленую куртку, темные брюки, резиновые тапки черного цвета.

Всех, кто обладает какой либо информации о Сергее Паршине просят позвонить по телефонам 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СКР по Рязанской области) или 02 (112).