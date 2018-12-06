Правительство Рязанской области отметило сотрудников рязанского филиала РСХБ

СЕГОДНЯ 16:27 2018-12-06T16:28:31+03:00

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В Рязани поздравили сотрудников передовых предприятий агропромышленного комплекса. Региональные и ведомственные награды за многолетний добросовестный труд вручил министр промышленности и сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Почетные грамоты получили сотрудники рязанского филиала РСХБ: заместитель директора Сергей Гайдуков, начальник отдела малого и среднего бизнеса Наталья Панова и ведущий экономист Отдела анализа и оценки кредитных проектов малого и среднего бизнеса Нина Артамонова.

– Россельхозбанк – основной партнер рязанских сельхозпроизводителей. Мы активно сотрудничаем с аграриями региона, оказываем им всестороннюю поддержку. Эта награда подтверждает высокий уровень доверия к Банку и дает стимул для дальнейших профессиональных побед, – отметил Сергей Гайдуков.

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