2018-12-06T16:28:31+03:00
Общество

Правительство Рязанской области отметило сотрудников рязанского филиала РСХБ

Сотрудники филиала Россельхозбанка награждены почетными грамотами за добросовестный труд
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В Рязани поздравили сотрудников передовых предприятий агропромышленного комплекса. Региональные и ведомственные награды за многолетний добросовестный труд вручил министр промышленности и сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Почетные грамоты получили сотрудники рязанского филиала РСХБ: заместитель директора Сергей Гайдуков, начальник отдела малого и среднего бизнеса Наталья Панова и ведущий экономист Отдела анализа и оценки кредитных проектов малого и среднего бизнеса Нина Артамонова.

Россельхозбанк – основной партнер рязанских сельхозпроизводителей. Мы активно сотрудничаем с аграриями региона, оказываем им всестороннюю поддержку. Эта награда подтверждает высокий уровень доверия к Банку и дает стимул для дальнейших профессиональных побед, – отметил Сергей Гайдуков.

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АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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