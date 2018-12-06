2018-12-06T11:39:28+03:00
Недвижимость

Долги за капремонт с рязанских магазинов «Магнит» взыскивают через суд

Пока стороны пошли на мировую – деньги сеть обещает внести до февраля
Мария БЛИНОВА
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В Арбитражном суде Рязанской области рассмотрен иск регионального Фонда капремонта к АО «Тандер». Причиной послужили долги сети магазинов «Магнит», расположенных в многоквартирных домах. Речь идет о четырех торговых точках в Рязани, двух в Касимове и по одной в Ряжске и Полянах.

После претензии от Фонда капремонта компания оплатила часть имеющегося долга, однако – не весь. В суде стороны заключил мировое соглашение: задолженность по взносам в 500 тысяч рублей АО «Тандер» обязалось оплатить до 1 февраля 2019 года.

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