2018-12-07T09:15:24+03:00
Общество

Рязанцам пообещали исправить недостатки на надгробиях погибших красноармейцев

Администрация города заявила, что этим займется ООО «Комплект-сервис»
Павел АВЕРИН
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Мы писали о том, что рязанские археологи-активисты возмутились нелепо «отремонтированными» надгробиями красноармейцев на Скорбященском кладбище. Они увидели выполненные с ошибками, искаженные и просто небрежные надписи, закрашеные побелкой фотографии и другие недостатки.

Ответ властей не замедлил себя ждать:

- Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Комплект-сервис» в апреле текущего года. Срок гарантийных обязательств по муниципальному контракту с подрядчиком составляет 12 месяцев. Выявленные недостатки будут устранены до 12.12.2018 года силами ООО «Комплект-сервис», - прокомментировала пресс-служба городской администрации со ссылкой на замдиректора МБУ «ССВПД «Ритуал» Татьяну Разумеенко.

Эта организация, которая и занимается Мемориальным парком, пообещала, что к 75-летию Победы (уже в 2019 году) надгробные камни реконструируют, и это «значительно улучшит их внешний вид».

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