2018-12-05T13:58:37+03:00
Общество

Активисты возмутились небрежными надгробиями на Скорбященском кладбище в Рязани

Одни надписи выполнены с ошибками, другие – искажены, некоторые фотографии закрашены побелкой
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/npcraeФото: vk.com/npcrae
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Археологи возмутились небрежно выполненным надгробиям красноармейцев на Скорбященском кладбище. Они посетили мемориал незадолго до Дня неизвестного солдата, 3 декабря, когда там прошла патриотическая акция.

- Любой, кто пройдёт мимо монументов и «вечного» огня, остановившись у надгробий похороненных здесь красноармейцев, увидит самым небрежным образом написанные имена, искажённые фамилии, явные ошибки в годах рождения погибших, закрашенные побелкой фотографии бойцов, - пишут в сообществе научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция», прилагая соответствующие фотографии.

Также отмечается, что родственники навещают лишь некоторые могилы – ответственность за остальные несет государство. По мнению активистов, намного полезнее и важнее пышного мероприятия с привлечением множества школьников, студентов и чиновников с точки зрения уважения к памяти павших в годы Великой Отечественной войны было бы привести захоронения в надлежащий вид.

Фото: vk.com/npcrae

Фото: vk.com/npcrae

Фото: vk.com/npcrae

Фото: vk.com/npcrae

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