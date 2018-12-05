2018-12-05T12:44:24+03:00
Недвижимость

Лифты, установленные в Рязани по капремонту, проходят три уровня контроля

За год новыми конструкциями обзаведутся в общей сложности 59 многоэтажек региона
Мария БЛИНОВА
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Дом № 5а по улице Строителей в Рязани после капитального ремонта фасада. Фото: Пресс-служба регионального Фонда капитального ремонтаДом № 5а по улице Строителей в Рязани после капитального ремонта фасада. Фото: Пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта
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На начало декабря в 52 многоэтажках Рязанской области установили более 160 новых лифтов. До конца года 14 современными конструкциями обзаведутся еще семь домов, сообщает пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.

Работы выполняет Карачаровский механический завод, победивший на электронном аукционе.

В прошлом году в стране ужесточили Правила эксплуатации лифтов и теперь до ввода в эксплуатацию они проходят тройной контроль качества. Сначала механизм оценивает инженерный центр, затем комиссия включающая, в том числе, представителей Фонда капремонта, а после механизм проверяют эксперты Ростехнадзора.

Помимо установки лифтов, с начала года в многоэтажных домах региона капитально отремонтированы 245 крыш, 60 фасадов, 16 подвалов и 235 объектов инженерных коммуникаций.

Фото: Пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта

Фото: Пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта

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