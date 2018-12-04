2018-12-04T16:47:29+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на улице Зубковой в Рязани

Автомобиль Renault Logan сбил мужчину
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Рязанская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 9 сентября 2018 года на улице Зубковой в микрорайоне Песочня. В 19.45 возле дома №20 корпус 3 автомобиль Renault Logan, которым управлял 21-летний рязанец, сбил 51-летнего мужчину. От полученных травм пешеход, переходивший дорогу вне пешеходного перехода (по предварительной информации), скончался.

Все, кто располагает какой либо информацией по данному происшествию просят позвонить по телефону (4912) 29-97-56 или обратиться по адресу: Рязань, Фирсова, 12 корпус 1.

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