2018-12-04T16:24:00+03:00
Происшествия

Жителя рязанского райцентра осудили за попытку сжечь сожительницу

Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся и принес извинения потерпевшей
Павел АВЕРИН
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Шацким районным судом вынесен приговор в отношении жителя города Шацка, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «з» ч.2 ст.111 УК РФ.

Как установил суд, между сожителями возникла ссора на почве ревности. Затем пьяный мужчина облил пол рядом с собутыльницей легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина получила ожоги ног.

Правоохранители завели уголовное дело. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся, принес извинения потерпевшей. Мужчину признали виновным и назначили четыре года колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Все перипетии этого дела можно узнать на сайте Шацкого районного суда.

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