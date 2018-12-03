С рязанским хирургом Иваном Успенским простятся 4 декабря

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-03T09:05:14+03:00

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На 4 декабря в Рязани назначены похороны Ивана Успенского, который несколько лет боролся с редкой формой лейкоза. Он умер в возрасте 30 лет в отделении гематологии китайской клиники Union Hospital. У него остались супруга и трое сыновей.

О своем диагнозе молодой хирург узнал случайно во время планового медосмотра, после чего ему пришлось отказаться от любимого дела. Несмотря на тяжелый недуг, он активно делился опытом онкобольного на личной страничке «ВКонтакте» и издал книгу «Свидетель жизни».

Отпевание Ивана Успенского пройдет в Крестовоздвиженском храме (Новоселов, 47) в 11.30, похороны – в деревне Березники. Поминальный обед запланирован в ресторане спортивного комплекса «Семено-Оленинский» в 15.00.