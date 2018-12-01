На трассе «Каспий» в Рязанской области произошло серьезное ДТП
Имеются пострадавшие
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1 декабря, в субботу, в 4.33 на пульт дежурного поступила информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе. Столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110. По сообщению пресс-службы МЧС, в аварии пострадали несколько человек. Степень тяжести травм не уточняется.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный автомобиль и четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.
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