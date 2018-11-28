В Рязанской области искали женщину, провалившуюся под лед, пока та спала дома

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-28T16:47:22+03:00

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В среду, 28 ноября, в Пронском районе Рязанской области в поселке Орловский спасатели, полиция, скорая и глава местного сельского поселения искали тонущую в реке Кердь местную 70-летнюю женщину.

Началось все со звонка в единую службу спасения. Примерно в девять утра по телефону из Новомичуринска обратилась женщина, которая просила МЧС спасти тонувшую в реке мать. Интересно, что мама и дочь находились в это время в разных населенных пунктах.

Бросившиеся на спасение мамы специалисты обошли и исследовали весь берег, но никого так и не нашли. Выяснив фамилию предполагаемой утопленницы, вся делегация направилась к ней домой. Женщина спала дома богатырским сном под действием алкоголя.

- Слава Богу, что все обошлось, - прокомментировала издательству «Пресса» глава Орловского сельского поселения Наталья Воробьева. – Соседи сообщили, что утром женщина действительно ходила на реку искать гусей и замочила ноги. Вероятно, она сама позвонила дочери в Новомичуринск и сообщила, что тонет. Ну а та соответственно немедля набрала МЧС. Хорошо, что тревога оказалась ложной.