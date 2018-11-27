2018-11-27T12:13:29+03:00
Происшествия

Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности смертельной аварии в Скопинском районе

ДТП унесло жизни трех молодых людей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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26 ноября около 16.55 в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Напомним, авария, унесшая жизни трех молодых людей, случилась на 279 км дороги Р-22 «Каспий».

Автомобиль Nissan ALMERA ехал в сторону Тамбова. По предварительным данным, его 26-летний водитель из Волгоградской области пошел на обгон и врезался в Ford Focus из Саратовской области.

В результате три пассажира первой иномарки погибли на месте: 22-летняя и 33-летние женщины и 21-летний мужчина. Водитель с травмами в больнице.

Помимо него госпитализированы и два пассажира Ford Focus – 38-летний мужчина и 34-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

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