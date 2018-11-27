Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности смертельной аварии в Скопинском районе
26 ноября около 16.55 в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Напомним, авария, унесшая жизни трех молодых людей, случилась на 279 км дороги Р-22 «Каспий».
Автомобиль Nissan ALMERA ехал в сторону Тамбова. По предварительным данным, его 26-летний водитель из Волгоградской области пошел на обгон и врезался в Ford Focus из Саратовской области.
В результате три пассажира первой иномарки погибли на месте: 22-летняя и 33-летние женщины и 21-летний мужчина. Водитель с травмами в больнице.
Помимо него госпитализированы и два пассажира Ford Focus – 38-летний мужчина и 34-летняя женщина.
Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.