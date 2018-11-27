ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области унесло жизни трех человек
Столкнулись Ford и Nissan
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26 ноября в Скопинском районе случилось ДТП, которое унесло жизни трех человек. Около 17.00 на 279 километре трассы «Каспий» столкнулись Nissan Almera и Ford Focus.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД. Все три жертвы – пассажиры Nissan – скончались на месте аварии. Водитель этого автомобиля, а также мужчина, управлявший Ford, и два его пассажира госпитализированы с различными травмами.
По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.