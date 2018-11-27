На рязанской дороге недопереобутый автомобиль влетел в дерево – пострадали два ребенка
Водителя тоже отвезли в больницу
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В понедельник, 26 ноября, под Рязанью произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 8.10 в поселке Солотча на улице Школьной.
Автомобиль «Калина», за рулем которого была 45-летняя рязанка, занесло – в результате машина врезалась в дерево рядом с дорогой. По информации инспекторов, на автомобиле установлены разные шины: спереди шипованные зимние, сзади – летние.
В итоге водитель и два пассажира – 9-летний мальчик и 6-летняя девочка – отправлены в медицинское учреждение.