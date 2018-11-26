В рязанском пруду утонула пожилая рыбачка

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-26T11:38:44+03:00

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В минувший четверг, 22 ноября, в Кадомском районе произошла трагедия – в местном пруду утонула женщина. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области, погибшая 1948 года рождения.

– По предварительным данным, женщина отправилась на пруд ловить рыбу. Точную причину смерти сейчас выясняют следователи, – пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области полковник юстиции Анжелика Евдокимова.

Напомним, считается, что безопасен лед толщиной в 7 см. Но это минимум. Для надежности специалисты не рекомендуют выходить на поверхность водоема, пока ледяная корка не достигнет 12 сантиметров.

Тем не менее, многие рыбаки удержаться не могут. Потому в минувшую пятницу спасатели вместе со следователями провели очередной рейд – сами ходили от лунки к лунке и объясняли рыбкам правила поведения на льду и особенности зимней ловли.