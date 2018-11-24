На лед рязанских водоемов обратил внимание Следственный комитет

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-24T17:59:52+03:00

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23 ноября рыбаки, сидевшие с удочками на льду водоемов в окрестностях Рязани, удивлялись, видя направляющихся к ним людей в форменных куртках. Но это была не облава для задержания браконьеров: сотрудники МЧС и Следственного комитета проводили совместный рейд, во время которого разъясняли любителям зимней рыбалки опасность хождения по тонкому, только недавно замерзшему льду.

Представители двух ведомств рассказали рыбакам о правилах безопасного поведения на замерзших водоемах и оказании помощи терпящим бедствие, раздали красочные памятки. Всем разъяснили, что при морозной погоде вес человека выдерживает чистый лед толщиной 5-7 сантиметров, но лучше не испытывать судьбу и не выходить на лед, пока его толщина не достигнет 12 сантиметров. Рязанцев научили, как безопаснее вертеть лунки и как проверять лед на прочность. Всем напомнили о необходимости постоянного контроля за детьми на льду водоемов.