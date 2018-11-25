На дороге Рязань - Спасск несколько человек пострадали в аварии с «Ладой» и Toyota
Столкновение, судя по всему, было очень сильным
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25 октября на дороге, соединяющей Рязань и Спасск-Рязанский, случилась серьезная авария: в столкновении «Лады» и Toyota пострадали несколько человек. Сколько их и есть ли среди них погибшие, пока не уточняется. При этом, судя по фотографии с места ДТП, автомобилям нанесен огромный урон.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, информация о случившемся поступила диспетчеру в 10.32. В ликвидации последствий аварии участвовал пожарный расчет.
Подробности уточняются.
Фото: 62.mchs.gov.ru