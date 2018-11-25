2018-11-25T18:14:53+03:00
Происшествия

Последствия ДТП на трассе Рязань-Спасск: погибла женщина, ее ребенок в реанимации

6-летнего мальчика привез в областную детскую больницу очевидец аварии
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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В результате столкновения ВАЗ-2110 и Toyota Land Cruiser на дороге Рязань - Спасск-Рязанский погибла 24-летняя женщина - водитель отечественного авто. Ее 6-летний сын, который сидел в детском кресле, находится в реанимации областной детской больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное.

При этом изначально пострадавшего доставили в районную больницу, и сделал это очевидец аварии:

- Молодой человек переживает за него (ребенка – Ред.) и звонит узнать, как он себя чувствует, - пишет издательство «Пресса» со ссылкой на местную дежурно-диспетчерскую службу.

То же издание, но уже со слов сотрудников ГИБДД, сообщает, что «десятку» занесло на встречную полосу. Водитель внедорожника, в который она врезалась, не пострадал.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

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