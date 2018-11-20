2018-11-20T14:58:35+03:00
Происшествия

Ситуацию с рязанским студентом Алексеем Дудкиным взял на контроль губернатор

Он поручил министерствам помочь ему и его семье
Антон КОНОВАЛОВ
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Алексей Дудкин получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому. К счастью, теперь он пришел в себя.Алексей Дудкин получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому. К счастью, теперь он пришел в себя.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов взял на контроль ситуацию, в которой оказался первокурсник педагогического колледжа Алексей Дудкин. По основной версии следователей, 16-летний студент получил закрытую черепно-мозговую травму во время спарринга, который молодые люди устроили в общежитии на улице Пугачева после тренировки по боксу - уже без тренера. Некоторое время он пролежал в коме и, к счастью, вышел из нее.

- Сегодня дал поручение региональному министерству труда и соцзащиты выделить материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией на первичную послеоперационную реабилитацию, а минздраву - оказать максимум внимания этой семье, - написал Любимов.

Также он отметил, что власти работают «в постоянном контакте с правоохранителями». Расследование уголовного дела продолжается.

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