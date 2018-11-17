Ночью в Рязани произошло серьезное ДТП
На улице Дзержинского столкнулись две иномарки
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Ночью в субботу, 17 ноября, в Рязани на улице Дзержинского у школы №3 произошло серьезное ДТП. Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте».
Сообщается, что водитель внедорожника пытался справа обогнать другую иномарку. В результате маневра внедорожник врезался и в иномарку, и в столб. Автомобили получили серьезные повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
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