2018-11-16T14:25:54+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк

Банк УРАЛСИБ запустил в системе Клиент-Банк сервис, который дает клиенту возможность получать актуальную информацию о состоянии расчетов по внешнеторговым контрактам, находящимся на обслуживании в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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Благодаря новому функционалуклиент может видеть список всех платежей и поступлений с кодами валютных операций по каждому контракту, ожидаемые сроки, список подтверждающих документов.

Этопозволяетклиентам иметь систематизированный учет платежей по всем внешнеторговым контрактам, обслуживающимся в Банке, а не только стоящим на учете (имеющим УНК), что значительно облегчает процесс планирования и распределения финансовых потоков.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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